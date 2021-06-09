Hazine ve Bakanlığı'ndan 'MASAK' açıklaması

09 Haziran 2021 Çarşamba, 13:59

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9. videosunda gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, SBK Holding ile ilgili iki farklı MASAK raporunun hazırlandığını söylemişti.



Hazine Maliye Bakanlığı tarafından MASAK ilgili yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddialara yönelik olarak bir açıklama yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur. Bilindiği üzere MASAK’ın görev ve yetkileri arasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır. Bu kapsamda, iddia edildiği gibi 05.11.2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28.12.2020 tarihinde ve nihai rapor da 20.01.2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir. Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

MASAK'TAN AÇIKLAMA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı 2 rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kurumun internet sitesindeki açıklamada, MASAK'ın görev ve yetkileri arasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunduğu ifade edildi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarındaki "MASAK tarafından 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı 2 rapor düzenlendiğine" ilişkin iddialara değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir. Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9. videosunda gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, SBK Holding ile ilgili iki farklı MASAK raporunun hazırlandığını söylemişti.

Avukat, "5 Kasım 2020'de MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, suç işlendiğine dair bulgu olmadığı belirtildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. MASAK'ın 28 Aralık 2020 tarihinde savcılığa gönderdiği ikinci raporda ise suç unsuruna rastlandığı belirtildi. 1,5 ay içinde ne değiştiğini anlamış değiliz" demişti.