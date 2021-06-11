Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon mesajı

11 Haziran 2021 Cuma, 11:08

"Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...