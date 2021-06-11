Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" ifadelerini kullandı.
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