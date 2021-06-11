Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 11:08
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon mesajı
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"Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" ifadelerini kullandı.

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