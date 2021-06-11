Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan kritik enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ile ilgili "Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir" açıklaması yaptı.
Enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" diye konuştu.
Elvan, "Yapısal politikalara hız kazandıracağız. Fiyat istikrarı komitesi enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirecek" bilgisini paylaştı.
Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu. Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.
ENFLASYON
Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak. Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi. Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor. Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir.
FİYAT POLİTİKASI
Bakanlık olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve fiyat politikasını uyumlu bir şekilde uyguluyoruz. Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.
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