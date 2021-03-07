Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kredi ve kredi kartı borçlulara dair soruları yanıtladı

07 Mart 2021 Pazar, 09:25

Türkiye koronavirüsle birlikte ekonomik krizle de baş etmeye çalışıyor. Birçok işletme koronavirüs kısıtlamaları süresince iflas ederken yurttaşlar banka kredilerine başvuruyor

Yurttaşların kredi borçları üzerine konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de kredi borcu olanları sordu.

34 MİLYON YURTTAŞ BORÇLU

Tanrıkulu'nun soru önergesini cevaplandıran Lütfi Elvan, 2020'de kart borcunu ödeyemeyen 1 milyon 421 bin 282 kişi ile, bireysel kredi borcunu ödeyemeyen 2 milyon 52 bin 224 kişinin yasal takibe alındığını açıkladı.

Kredi ve kredi kartı borçlusu sayısının 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldiği ortaya çıktı. Lütfi Elvan, 12 Şubat 2021 itibarıyla toplam kredi kartı borç tutarının 147.9 milyar TL, toplam tüketici kredi borcunun ise 679.9 milyar TL olduğunu açıkladı.