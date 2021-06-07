Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 milyar 681,4 milyon borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 681,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ilk ihalede, 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.
İhalede basit faiz yüzde 18,52, bileşik faiz ise yüzde 19,38 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 856 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 382 milyon lira, net satış 2 milyar 874,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 875 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 365 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.
NET SATIŞ 1 MİLYAR 589 MİLYON
Bakanlık, ikinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
İhalede reel basit faiz yüzde 3,19, reel bileşik faiz ise yüzde 3,21 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 940 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 506 milyon lira, net satış 1 milyar 481,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 296,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 8 milyar 681,4 milyon lira borçlandı.
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