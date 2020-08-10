Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Temmuz ayında dev açık!
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 30 milyar 793 milyon lira, faiz dışı denge ise 23 milyar 154 milyon TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 86 milyar 985 milyon lira, nakit giderleri 118 milyar 227 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 110 milyar 139 milyon lira, faiz ödemeleri ise 8 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti.
Faiz dışı denge ise 23 milyar 154 milyon lira açık verdi.
AA'nın servis ettiği habere göre, Temmuz ayında nakit dengesinde 30 milyar 793 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 64 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 210 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 19 milyar 375 milyon liraya yükseldi.
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