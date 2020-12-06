Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

06 Aralık 2020 Pazar, 11:31

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.