Hazine'ye 3.5 milyar TL aktarıldı

25 Mart 2021 Perşembe, 09:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesindeki kayıp fonları Meclis’e taşıyan CHP Murat Emir AR-GE fonundaki kayıp paranın katlanarak büyüdüğünü bildirdi. Emir, iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelttiği bir soru önergesiyle TBMM’ye de taşıdı.

Fondaki kayıp paranın büyüdüğünü öne süren CHP’li Murat Emir, “Bu paranın aslında ortada olmadığını, aktarımın sadece kâğıt üzerinde yapıldığını biliyoruz. Çünkü Hazine, bütçe açığını kapatmak için her birikmiş fonda olduğu gibi AR-GE fonundaki paraya da el koyuyor” dedi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde oluşturulan AR-GE fonuyla karayolu, demiryolu, elektronik haberleşme, bilişim, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Emir, şu ifadeleri kullandı:

“AR-GE fonunda 2019 yılında 3 milyar 118 milyon 542 bin TL birikti, bu paranın 153 milyon TL’si Türksat 6A uydusuna, 143 milyon TL’si de Türkiye Uzay Ajansı’na aktarıldı. Geriye kalan 2,8 milyar TL’lik kaynağın ise çağrı usulüne göre destek başvurusu alınmadığı gerekçesiyle bir sonraki yıla aktarıldığı belirtildi. Bakanlığın 2020 yılı faaliyet raporunda ise fonda 3 milyar 791 milyon 745 bin TL toplandığı bu paranın 195 milyon 87 bin TL’sinin Türkiye Uzay Ajansı’na aktarıldığı ifade edildi. Kullanılmayan bütçe kaleminin ise gelecek yıllara aktarıldığı belirtildi. Söz konusu kullanılmayan bütçe kalemi, bir önceki yıl 2,8 milyar TL iken 2020 yılında 3 milyar 596 milyon 657 bin TL’ye ulaştı.”

HAZİNE EL KOYUYOR

Çeşitli kurumlardan yapılan kesintilerle biriken bu paranın ulaştırma ve bilişim alanındaki AR-GE projelerinin desteklenmesi için kullanılması gerektiğini anımsatan Emir, şunları söyledi:

“Bakanlık her yıl yayınladığı faaliyet raporunda, ‘Çağrı usulüne göre destek başvurusu alınmadığından proje başvurusu alınmamıştır’ diyerek AR-GE fonunda biriken paranın gelecek yıla aktarıldığını belirtiyor. 3 milyar liranın üzerindeki paranın aslında ortada olmadığını, aktarımın sadece kağıt üzerinde yapıldığını biliyoruz. Çünkü Hazine, bütçe açığını kapatmak için her birikmiş fonda olduğu gibi Ar-Ge fonundaki paraya da el koyuyor.”