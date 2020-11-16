Hazır giyim ihracatı ekimde yüzde 48.7 daraldı, sırada hayvansal ürünler var

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Suudi Arabistan, Türkiye menşeli ürünlere yönelik ambargoyu giderek derinleştiriyor. Son olarak hayvansal ürünlerin ithalatını yasaklayan Suudi Arabistan’ın ambargosu hazır giyim ihracatında ekim ayında yüzde 48.7 daralmaya neden oldu. Daha önce Suudi Arabistan’ın ambargo uygulamadığını iddia eden Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği’ndeki Ticaret Müşavirliği’nin son duyurusu Türk ürünlerine uygulanan ambargoyu bir kez daha doğrulamış oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Ticaret Müşavirliği Türkiye menşeli hayvansal ürünlerin alımının askıya alındığı bilgisini paylaştı. Buna göre, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu’nun (SFDA) duyurusunda, 15 Kasım 2020 itibarıyla, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatı durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda, “Bu ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.

MAĞAZALAR KAPANACAK

Hazır giyim de Suudi Arabistan ambargosunun etkilediği sektörlerden biri oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerginliğin sektörde daralmaya sebep olduğunu açıklarken şunları söyledi: “2020’nin 10 aylık verilerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daralma görülüyor. Ekim ayında görülen yüzde 48.7’lik daralmanın ise Suudi Arabistan yönetiminin adı konulmamış boykotunun etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Suudi Arabistan, sektörümüz için önemli bir pazar.”

Gültepe, “Markalar, mevcut stoklarıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Sorun çözülemezse bu ülkede mağaza kapanışları gündeme gelebilecek” yorumunu yaptı.

2019’U YAKALARIZ

Gültepe, hazır giyim ihracatındaki gelişmeler hakkında ise “İhracata çalışan firmalarımızın kapasiteleri yıl başına kadar dolu. Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17.7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum. Çin’deki üretimlerini yakın coğrafyaya kaydırmak isteyen Avrupalı markalar için Türkiye en iyi seçenek olarak görünüyor” dedi.