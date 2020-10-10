Hazır olan formayı giyer

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı. Öncelikli olarak geride kalan 4 maçı değerlendiren Bulut, “Sistem önemli ve yavaş yavaş oturuyor. Ama sistem her şey değil. Takımdaki rekabeti ve adaleti sağlamak benim işim. Çalışan, hazır olduğunu bana hissettiren sahada formayı giyer. Bunu sağlayacak olan da sizlersiniz” dedi. Erol Hoca, elindeki geniş kadroyu en verimli şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor. Taşların yerine oturması zaman alacak gibi görünse de bunun en kısa yoldan çözümlenmesi, F.Bahçe lehine artı gelişme olur. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ne gerekiyorsa yaptılar. Görünen o ki, Koç daha önceki hatalarından ders çıkarmış. Bu kadrosuyla F.Bahçe sezon sonunda şampiyonluğa uzanamazsa üçüncü kez hüsran yaşanır.

‘MURİÇ GİBİ BİR SANTRFOR DEĞİLİM’

F.Bahçe’nin Basel’den transfer ettiği Kemal Ademi, Sarı-Lacivertli takıma geldiği için mutlu olduğunu belirtti. 24 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, “F.Bahçe çok büyük bir takım. Almanya ve İsviçre pasaportum var ama Kosova pasaportum yok. Vedat Muriç ile konuşmadım ama Vedat’ı ve F.Bahçe’yi seyrettim. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve Kosova için önemli biri. Muriç gibi bir santrfor değilim. Topla tek başıma gitmeyi, yüksek tempoyu severim” diye konuştu.

RAKİP İSTANBUL

Sarı -Lacivertliler bugün saat 17.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma F.Bahçe’nin Youtube Kanalı’ndan canlı yayımlanacak.