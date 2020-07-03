Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 15.8, aylık bazda yüzde 35 arttı

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Pandeminin etkisiyle nisan ve mayıs aylarında duran üretimin haziranda yeniden başlaması, ihracatta sınırlı bir artış sağladı. Ancak ana ihracat pazarlarının ekonomilerindeki küçülme beklentisi, ilerleyen aylarda ihracatın tekrar gerilemesine yol açacak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı. Mayıs ayına göre de yüzde 35 yükselmiş oldu. İthalat ise yıllık bazda yüzde 30 artışla 16.3 milyar dolara çıktı. 2020 Haziranı’nda 1 milyar 293 milyon dolarla en fazla Almanya’ya ihracat yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 13 milyon dolarla İngiltere, 792 milyon dolarla da ABD izledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

KAYBIN SINIRLI TELAFİSİ

Bu durumu “olumlu bir gelişme” olarak yorumlayan ekonomistler ise ihracattaki bu artışın sınırlı olduğunu, ilerleyen aylarda küresel ekonomilerde beklenen küçülmenin etkisiyle talepte yeniden düşüş yaşanacağını, bunun da ihracatı tekrar gerileteceğini düşünüyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Hazirandaki artış, nisan ve mayıstaki kayıp üretimin telafisi olarak düşünülebilir” dedi.

“Bunun önümüzdeki aylarda devam etmeyeceğini düşünüyorum” diyen Kozanoğlu, “Çünkü Türkiye’nin bir numaralı ihracat pazarlarından Avrupa Birliği’nin (AB) yüzde 11 daralması öngörülüyor. Otomotiv başta olmak üzere en temel ihracat ürünlerine olan talepte çok ciddi düşüş var. Yani bu artış, geçici bir parlama oldu diyebiliriz. Belki temmuz ayında da bir miktar sürer ancak bu performansı devam ettiremeyecektir” diye konuştu.

HEDEF PAZARLARDAKİ KÜÇÜLMEYE DİKKAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ayı ihracat rakamlarının “büyük bir çabayı” yansıttığını vurguladı. Ancak IMF’nin 2020 için küresel ekonomik daralma beklentisini yüzde 3’ten yüzde 4.9’a, Fitch’in yüzde 3.9’dan yüzde 4.6’ya revize ettiğini, Dünya Bankası’nın da ekonominin bu yıl yüzde 5.2 küçülmesini öngördüğünü anımsatan Gülle, “Hedef pazarlarımız arasında yer alan birçok ülkenin 2020’de önemli ölçüde küçülme ile karşı karşıya kalması bekleniyor. IMF, bu yıl Meksika’nın yüzde 10.5, Birleşik Krallık’ın yüzde 10.2, Rusya’nın da yüzde 6.6 küçülmesini öngörüyor. Haziran ayında Çin’de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 olarak tarif edilen eşik seviyesinin üzerine çıkarken, Avro Bölgesi’nde PMI endeksi mayıs ayına göre yüzde 40’ın üzerinde artış göstererek 46.9’a ulaştı. Küresel ekonomide ve bilhassa ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hızla gerçekleşmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.