Haziranda enflasyon, aylık yüzde 1.13 artarken yıllık rakam yüzde 12.62’ye yükseldi

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

TÜİK’in “Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2020” raporu, yılsonu enflasyon tahminlerinin çok uzakta kaldığını, özellikle ücretli gelirlerinin erimeye devam ettiğini ortaya koydu. Haziranda TÜFE artışı, bir önceki aya göre 1.13, altı aylıkta yüzde 5.75, yıllıkta yüzde 12.62 oldu.

12 aylık ortalama TÜFE artışı da yüzde 11.88. Yıllık TÜFE mayıs ayında yüzde 11.39’du. Bilindiği gibi Merkez Bankası’nın yılsonu TÜFE tahmini yüzde 7.4, hükümetin OVP tahmini ise yüzde 8.5’tu.

Haziran enflasyonunun detaylarına bakıldığında, mevsimlik ürünler nedeniyle gıda fiyatlarındaki aylık gerilemeye rağmen, salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kalkması sonrası ulaştırma kaynaklı ciddi artış olduğu görülüyor. Gıdada aylık düşüş yüzde 1.6 olurken ulaştırmadaki artış yüzde 4.6’ya ulaştı.

ÜRETİCİ DE SORUNLU

Ayrıca “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2020” raporuna göre Y-ÜFE, haziranda önceki aya göre yüzde 0.69 artarken, 6 aylıkta yüzde 6.89, yıllıkta yüzde 6.17 oldu. Yıllık Y-ÜFE mayısta yüzde 5.53’tü.

TAZE FASULYE ZAM BİRİNCİSİ

TÜFE sepetindeki kapsanan 418 maddenin 71’inde ortalama fiyat düşerken 57’sinde fiyat değişmedi, 290 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

En çok fiyat artışı yüzde 25.97 ile taze fasulye, yüzde 23.52 ile şehirlerarası otobüs ücreti ve yüzde 21.65 ile sivribiberde oldu. Ayrıca uçak bileti ücreti yüzde 12.39, araba kiralama ücreti yüzde 11.64, cep telefonu ücreti yüzde 8.67 arttı. En çok fiyat düşüşü ise yüzde 24.32 ile sarmısakta görüldü.