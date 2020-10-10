Hazırlık maçında tokat iddiası

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:56

Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında 72 dakika oynanan maçta Marco'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.

Galatasaray’ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona ermişti.

Sarı-kırmızılı ekip ligin 5. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Marcao Teixeira, Arda Turan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne ile başladı. İkinci yarının başında Mbaye Diagne’nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Marcao ile Halil arasındaki olay sonrası 2. yarıda yaşanan olay sonrası ümit milli takım heyetinin takımı sahadan çektiği iddia edildi. Halil Rotterdam'da futbola başladı ve şu sıralar Twente'de oynuyor.

