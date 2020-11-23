Hazırlıklar tamamlandı, konteyner kent depremzedeleri ağırlayacak
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri hasar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, bugünitibaren depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.
Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici konaklama merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Altyapı, çevre düzenleme ve konteyner yerleştirme işlemlerinin bitirildiği merkezde son kontrolleri yapan görevliler, elektrik şebekesi ve peyzaj çalışmasıyla sosyal donatıları hazır hale getirdi.
Bugünden itibaren etaplar halinde depremzedeleri ağırlamaya başlayacak merkezdeki yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.
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