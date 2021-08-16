HDP, Anayasa Mahkemesi'nden ek süre istedi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:52

HDP, kendisine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusu yaptı. Anayasa Mahkemesi (Yüksek mahkeme), olumlu yanıt verirse 60 günlük savunma süresi 90 güne çıkarılacak.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemini içeren iddianameyi haziran ayında kabul etti. İddianamenin oybirliğiyle kabul edilmesiyle, 15 Ekim 2012'de siyaset yaşamına katılan HDP için kapatma davası süreci resmen başlamış oldu.

Anayasa Mahkemesi, savunmaların alınmasından sonra HDP'nin kapatılarak, iddianamede hakkında siyasi yasak istenen 451 yönetici veya üyesinin tümüne veya bir kısmına siyaset yasağı getirebileceği gibi, sadece hazine yardımının kesilmesi yönünde de karar verme hakkı bulunuyor.

Söz ve eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan parti yöneticisi, deneticisi veya üyeler 5 yıl boyunca herhangi bir siyasi partinin kurucusu üyesi veya yöneticisi olamayacak.