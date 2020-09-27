HDP: Ayhan Bilgen, avukatlarına yemekten zehirlendiklerini ve hastaneye götürülmediklerini söyledi

27 Eylül 2020 Pazar, 23:53

25 Eylül sabahı aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP eski milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

HDP'den yapılan açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen ile yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgi alamıyoruz" denildi.

Emniyet'ten edinilen bilgiye göre, zehirlendiğini söyleyen HDP'lilerin hastaneye götürüldüğü ifade ediliyor.