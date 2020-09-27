HDP: Ayhan Bilgen, avukatlarına yemekten zehirlendiklerini ve hastaneye götürülmediklerini söyledi
HDP Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in avukatlarına yedikleri yemekten dolayı zehirlendiklerini fakat hastaneye görülmediklerini söylediğini duyurdu.
25 Eylül sabahı aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP eski milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.
HDP'den yapılan açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen ile yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgi alamıyoruz" denildi.
Emniyet'ten edinilen bilgiye göre, zehirlendiğini söyleyen HDP'lilerin hastaneye götürüldüğü ifade ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
Video Haberler
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'