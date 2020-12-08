HDP binasında dinleme cihazları bulundu

08 Aralık 2020 Salı, 13:20

Halkların Demokratik Partisi İstanbul il binasında dinleme cihazları bulundu. HDP İstanbul'dan yapılan açıklamda, "bu yöntemle yasadışı bir şekilde ortam dinlemesi yapanlar suç işlediler. Suç işleyenlerden yasal yollarla hesap soracağız" denildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiğine yönelik açıklamasının ardından yaptığı, "Gündemi değiştirme çabası ve hayal ürünü" şeklindeki değerlendirmeye de dikkat çekildi.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Telefon ve ortam dinlemelerinin; ‘Gündemi değiştirme çabası ve hayal ürünü’ olarak tanımlayan İçişleri Bakanı bu somut deliller için ne düşünüyor? TCK 133. maddesi gereğince ‘özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar’ kapsamında savcıları göreve davet ediyoruz."

OLUÇ’ İÇİŞLERİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Profesyonel bir çalışma bu. Kim yerleştiriyor olabilir bunları? Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışma yapacak iki kurum var Biri İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan Emniyet ve bir diğeri de MİT'tir. İl binalarımızda hukuksuz bir şekilde baskınlar yapılıyor, Emniyet güçleri yanlarında il yöneticilerimiz veya avukatların bulunmadığı bir şekilde il binalarımıza girip uzun saatler arama yapıyorlar. O arama sırasında bu suç aletlerini yerleştiriyorlar. Bunlar dinleme cihazı, ancak Diyarbakır il binamıza başka şeylerin yerleştiğini de gördük, hukuki işlemler başlattık” dedi.