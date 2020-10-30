HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları tutuklandı

30 Ekim 2020 Cuma, 17:06

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 22 Ekim'de gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceylan ve Uyanık, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan ve Uyanık, 'Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklandı.

Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



