HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
Parti binalarının etrafı bariyerlerle kapatıldı. Parti yöneticilerinin içeri alınmadığı binalara sadece milletvekilleri ile avukatların girmesine izin verildi.
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