HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: "Dokunulmazlıkları kaldırıp belki bizi tutuklayacaklar"

23 Şubat 2021 Salı, 18:05

Türkiye’de, son aylarda başlayan “HDP’nin kapatılması” tartışması git gide büyüyor.

Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında “HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir” dedi. Bahçeli ardından, Yargıtay'a HDP'nin kapatılması konusunda çağrıda bulundu.

AKP’den “HDP’nin kapatılmasına” yönelik somut bir adım atılmazken, kulislerde AKP’nin parti kapatma yerine dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana olduğu iddia edildi.

MHP liderinin ve AKP’nin HDP’ye yönelik açıklamalarından sonra dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

HDP’Lİ VEKİLLER İÇİN FEZLEKE

Kobani soruşturması kapsamında, HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlendi. Sebep, 6-8 Ekim 2014'deki “Kobani Olayları” üzerine 9 sene sonra hazırlanan, içerisinde HDP’li vekillerin de olduğu iddianameydi.

Hemen ardından, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Ertesi gün, A Haber yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in, Gara’da terör örgütü PKK ile görüştüğünü öne sürdü. Nitekim Gergeroğlu ve Taşdemirin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik adımların atılması bekleniyor.

Ayrıca, Van Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün Van’da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak’ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. HDP’li 5 milletvekili hakkında “Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlattı.

Dün ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Meclis'te başka fezlekeler de var. Meclise gelince karma komisyona iletiyoruz. Meclis’e geldiğinde gereken yapılır” dedi.

ANAYASA’DAKİ “ARA SEÇİME GİDİLİR” MADDESİ

HDP’ye yönelik fezlekeler ve cezalarla birlikte, Anayasa’nın 78’inci maddesi tartışılmaya başlandı.

78’inci maddede şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.”

Yani bu maddeye göre, Meclis üye tam sayısının 600 olduğu bilinirken, yüzde 5’i yani 30 vekilin düşmesi halinde ara seçim kararı veriliyor.

TBMM verilerine bakıldığında ise Meclis’te şu an, ölüm, Bakan olarak atanma ve vekilliğin düşürülmesi gibi sebeplerle kayıtlı vekil saysının 585’e düştüğü görüldü.

Anayasa’nın 78’inci maddesine göre ise “Üye tamsayısının yüzde beşi” yani vekil sayısının 570’e düşmesi halinde ara seçime gidiliyor.

Hali hazırda, hakkında fezleke hazırlanan 9 HDP’li vekille Soylu’nun PKK ile görüştüğünü söylediği HDP’li Taşdemir ve cezasını onanan HDP’li Gergerlioğlu’nun da olası vekilliğinin düşürülmesi durumunda Meclis’te 569 vekil kalıyor. Dolayısıyla ara seçim kararı çıkıyor.

Mevcut siyasi iklim ve HDP’ye yönelik kampanyalar ise fezleke kararlarının arkasının geleceğini düşündürüyor. Ayrıca, TBMM’de bulunan dokunulmazlık dosyası sayısı 1201, bu dosyalardan 922’si 56 HDP’li, 243’ü de 97 CHP’li hakkında.

“DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRIP BELKİ BİZİ TUTUKLAYACAKLAR”

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, HDP’ye yönelik kumpas davalara başvurulduğunu söyledi. Paylan, vekilliklerin düşürülüp, ara seçime gidileceğine yönelik tartışmalarla ilgili, “Dokunulmazlıkları kaldırıp belki bizi tutuklayacaklar. Ama vekillik gitmemiş olacak” dedi. Paylan, HDP’li bazı vekillerin, vekilliklerinin düşürülmesi için iktidar tarafından ciddi bir çalışma yapıldığını belirtti.

Garo Paylan şunları söyledi:

“Bu davalar kumpas davaları. AKP’nin derdi 2023’ü geçirmek. Bu davalardan herhangi bir şey çıkması söz konusu olamaz. Dokunulmazlıkları kaldırıp belki bizi tutuklayacaklar. Ama vekillik gitmemiş olacak. Bazı vekillerimizin vekilliklerini düşünmeyi hesaplıyorlar. Önceki dönemde de vekillerimiz tutuklandı ama vekillikleri düşmedi. Tutuklu kaldılar ama vekillikleri düşmedi. Bazı vekillerimizin davaları devam ediyor tabi ki kuşkumuz var. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu için özel bir operasyon yaptılar. Onu susturmak için yaptılar. Bunu Demokles’in kılıcı gibi kullanacaklar. Kim onların damarına basıyor, kim muhalefet yapıyor, onun dosyasını öne çekip vekilliğini düşürebilirler.”

Yargılamaların 2023’e kadar tamamlanamayacağına yönelik görüşler mevcutken, kulislerde mahkemelerin HDP’li vekiller hakkında hızla karar vermesi için baskıyla karşı karşıya olduğu konuşuluyor.