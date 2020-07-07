HDP, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e iki yıldır elektriği kesik olan cemevini sordu

07 Temmuz 2020 Salı, 17:37

HDP Haklar ve İnançlar Komisyonu üyeleri, Diyarbakır’da borçlarını ödemediği gerekçesiyle elektriği kesilen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’yle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle Meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

Tülay Hatimoğullar, Ali Kenanoğlu, Hüda Kaya, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, ve Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun ve Semra Güzel imzalı soru önergesnide cemevlerinin ibadethane statüsünde olması nedeniyle elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

Önergede, Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017’deki kararı ve Yargıtay’ın 2018’de onadığı karar hatırlatılarak, “Cemevleri İbadethane statüsünde sayıldığından elektrik sarfiyat bedellerinden muaf tutulmuştur. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEDAŞ) Diyarbakır İl Müdürlüğü, yapılan itirazlara dair; ücretsiz elektrik hizmeti vermesi gibi bir mevzuatın söz konusu olmadığı ve Cemevi yetkililerin bağlı bulundukları Müftülüğe başvuru yapılması ve bulunan borcun müftülükçe ödenmesi ve Müftülükten belirlenecek bir personelin sözleşme imzalamak üzere şirkete başvuru yapması gerektiği iletilmiştir” denildi.

Söz konusu cemevinin, abonelik sözleşmesinde ‘ticarethane’ olarak gözüktüğü ve toplam borç olarak ise 214 bin TL olduğu belirtilirken önergede “Hukuken ibadethane olan yerlerin elektrik sarfiyatından muaf tutulması gerekirken, DEDAŞ tarafından 100 binlerce liralık borç çıkarılmakta, Müftülüğe başvurularak borcun ödenmesi şartları ileri sürülerek hukuken verilmesi gereken hak gasp edilmektedir” denildi.

HDP’li miletvekilleri tarafından Bakan Dönmez’e cevaplaması istemiyle yöneltilen sorular şöyle;

- Yukarıda sayılan mahkeme kararları ve Yargıtay’ın onama kararı olmasına rağmen DEDAŞ neden/nasıl Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi’nin elektrik aboneliği konusunda hukukdışı bir tutum sergileyebilmektedir?

- Cemevlerinin elektrik aboneliği, DEDAŞ’ın verdiği cevaba istinaden; ilgili mezvuata göre Müftülüğe müracaat ile mi yapılmaktadır? Bu durumda Kiliseler de elektrik abonelikleri için önce Müftülüğe mi başvuru yapmaktadır?

- Yüzbinlerce liralık elektrik borcu çıkartıp, hukuka/verilen tüm mahkeme kararlarına rağmen, bu borç ödenmeden abonelik yapılamayacağını iletmek Alevilere özel geliştirilen bir tutum mudur? Eşit yurttaşlık hakkı gereğince bu durumu düzeltmek adına Bakanlığınızca girişimleriniz olacak mıdır?

- Cemevine “ticarethane” aboneliği yapılmış olması mevzuata uygun mudur? Cemevleri gibi ticarethane olarak kategorize edilen başka ibadethaneler var mıdır?

- Cemevlerinin elektrik abonelikleri konusunda DEDAŞ dışında diğer Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından da aynı tutum sergilenmekte midir?

- Diyarbakır PSAKD Cemevinin elektrik aboneliğinin ibadethane olarak düzenlenmesi ve elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması için adım atılacak mıdır?

- Bu konuda Bakanlığınıza gelen başka itirazlar var mıdır? Varsa hangi ibadethanelerden gelmiştir ve itirazların süreçleri nelerdir?

- Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan DEDAŞ, elektrik faturaları üzerinden yurttaşları bir süredir mağdur etmesiyle gündem olmuştu. Sık yaşanan elektrik kesintileri, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, icra işlemlerinin arttılmaya başlanması, mahkeme kararlarına rağmen DEDAŞ’ın usulsüz yaklaşımları esnafı, çiftçiyi, çalışanı, yurttaşı zora sokmaktadır. DEDAŞ’ın bu usulsüzlükleri hakkında Bakanlığınızca herhangi bir adım atılmış mıdır?

- Bölgede yaşayan yurttaşlar, DEDAŞ’ın faturaları usulsüz kestiğini düşünmektedir. DEDAŞ’ın hukuksuz işlem yaptığına dair yargı kararı mevcut olmasına rağmen DEDAŞ, aynı uygulamaları yapmakta nasıl ısrar edebilmektedir?

- Bakanlığınızca DEDAŞ’ın bu ayrımcı ve usulsüz yaklaşımları denetlenmekte midir?

- DEDAŞ’ın ısrarla devam ettirdiği hukuk dışı uygulamaları bölgede yaşayan halklara ve Alevilere dönük ayrımcı bir tutum olarak görülmektedir. Bunun önüne geçmek için Bakanlığınızın girişimleri olacak mıdır?