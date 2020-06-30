HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Savunmanın yanındayız

30 Haziran 2020 Salı, 19:29

Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, HDP’li üç milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, şu an genel sağlık durumlarının iyi ve tedavilerinin sürdüğünü dile getirdi. Buldan, “Gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün ne yazık ki artıyor. Normalleşme adı altında rakamları düşük tutmak için koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden insanlarımıza yeterince test yapılmadığı bilgisini alıyoruz. Özellikle Cizre’de vaka sayısının artması endişe vericidir” dedi.

Buldan, AKP’nin TBMM’ye sunduğu çoklu baro düzenlemesini eleştirdi. Düzenlemeyle amaçlananın Saray güdümlü baroların oluşturulması ve avukatların bütünlüğünü bölmek olduğunu kaydeden Buldan, “Çünkü mevcut iktidarın yargı üzerindeki etkisini kısmen de olsa kırmaya çalışan yargının üç temel ayağından biri olan savunmadır. İktidar, yargıdaki hukuksuzlukları meydana çıkaran savunmadan rahatsızlığını, savunmayı da zapturapt altına alarak gidermeye çalışmaktadır” dedi. Avukatların büyük bir savunma mitingi yapmaya hazırlandığını kaydeden Buldan, “Biz de bu vesileyle tüm kamuoyunu savunmayı çökertme planı karşısında duyarlı olmaya, barolarla dayanışmaya çağırıyoruz. Savunmayı savunmak hukuk isteyen herkesin vicdani duruşu olmalıdır. HDP olarak savunmayla birlikteyiz, onların haklı mücadelesinin yanındayız” diye konuştu.