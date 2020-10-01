HDP Eş Genel Başkanı Buldan, yöneticilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi: Kars’a özel operasyon var

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kobani olayları gerekçesiyle düzenlenen operasyon kapsamında HDP’li yöneticilerin gözaltına alınmasının siyasi olduğunu söyledi. 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşananlarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için iktidara çağrı yapan Buldan, “Olayları tüm boyutlarıyla araştıralım. Kamuoyu gerçekleri bilsin” dedi.

Kars Belediyesi’nin HDP’nin kayyım atanmayan tek il belediyesi olduğunu anımsatan Buldan, “Kars’a yönelik özel bir operasyon yürütüyorlar. Kars halkı, belediyesini soygunculara teslim etmeyecektir” diye konuştu.

Son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Buldan, sorularımızı yanıtladı:

- 6 yıl sonra Kobani olayları gerekçesiyle partinize operasyon düzenlendi. Bu operasyonun amacı nedir?

Bu operasyon hukuki değil, siyasidir. AKP-MHP ortaklığının siyasi ajandasına göre yürütülen bir darbe operasyonudur. Partimize yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekili arkadaşlarımızın tutuklandığı operasyon ile 19 Kasım 2019 kayyım darbesinin devamıdır. Öte yandan iktidarın 400 milletvekilini bulamadığı 7 Haziran sonrasındaki, 1 Kasım, 24 Haziran genel seçimleri ile 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleri yenilgisinin siyasi intikamını HDP’den alma girişimidir. HDP şahsında tüm demokrasi güçlerine bir gözdağı veriliyor. İlk seçimde gideceklerini bildikleri için muhalefete karşı devlet gücünü devreye sokarak tehditle sonuç almaya çalışıyorlar.

- Bu arada HDP’li yöneticilerin gözaltı süresi uzatıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması tamamen keyfidir, hukuk dışıdır, işkencedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bir durumdur. Partili arkadaşlarımızın siyaset yapma hakkı elinden alınmaktadır. Gözaltında olması gerekenler belediye eşbaşkanları, demokratik siyaset yürütenler, akademisyenler değildir. Bu ülkeyi soyup soğana çeviren hırsızların, çetecilerin, nefret suçunu işleyenlerin, kadına şiddet uygulayanların gözaltında olması ve hesap vermesi gerekir. Bu kadar hukuksuzluk, kanunsuzluk, yolsuzluk varken, siyasi iktidar hesap vereceğine hesap sormaya yeltenmektedir. Elbet bugünler de geçecek ve bu yapılanların hesabını yargı önünde verecekler.

- Kars Belediyesi, HDP’nin kayyım atanmayan tek il belediyesi. Kayyım sırası Kars’da mı?

İktidar ve ortağı başından bu yana tüm belediyelerimizde olduğu gibi Kars Belediyesi’yle ve Eşbaşkanımız Ayhan Bilgen’le de özel olarak uğraşmaktadır. Kars’a yönelik özel bir operasyon yürütüyorlar. Nedeni açıktır; Belediye HDP’ye geçtikten sonra Kars’taki soygun ve hırsızlık düzeni sona erdirildi. Eşbaşkanlarımız, yolsuzluğun yolunu kapattı, hortumlarını kesti. HDP’nin almış olduğu bütün belediyelerde eşbaşkanlarımızın ilk icraatı, kayyımların kurduğu yolsuzluk düzeninin teşhiri oldu. O yüzden belediyelerimizi gasp ederek, yeniden kayyım atadılar. Yolsuzluk çarkını yeniden kurdular. Kars Belediyesi’ne de kayyım atamak için her türlü hukuk dışı yolu deniyorlar. Kars halkı asla belediyesini soygunculara teslim etmeyecektir.

- Diğer muhalefet partilerinin ziyaretleri oldu...

Muhalefet partilerinin yaşanan hukuksuzluğa karşı tepki göstermesi anlamlı ve değerlidir. Hiç kuşku yok ki bu operasyon sadece HDP’yle sınırlı değildir. Demokrasiden, adaletten yana olan herkes bu ülkede AKP-MHP iktidarının hedefindedir. Muhalefet blokunun, daha cesur ve kararlı olması, demokratik siyaseti tasfiye girişimleri karşısında daha güçlü ses vermesi gerekir.