HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 'kapatma' açıklaması: Buyursunlar deneyip görsünler
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davası açılma çağrılarına ilişkin "O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar deneyip görsünler" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP'nin HDP’nin kapatılmasına yönelik çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.
Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soru üzerine konuşan Sancar şu ifadeleri kullandı:
"Eğer AKP'li yöneticiler, Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler. Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisine reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkûm edilir. 'Bunun karşılığı nedir?' diye sorarsanız söyleyeyim. AKP de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar deneyip görsünler"
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