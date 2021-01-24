HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenledi.

DHA
24 Ocak 2021 Pazar, 01:53
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Anadolu Ajansı’nın haberine göre Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Binada aramaların sürdüğü, konuya ilişkin gözaltı olabileceği bildirildi.




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