HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na polis baskını

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

