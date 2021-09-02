HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan "seçim barajı" değerlendirmesi:
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "MHP Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.
Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün adli yıl açılışı yapıldığını ve Yargıtay'ın yeni binasının da açıldığını belirterek, "Dün insan haklarının, hukukun, evrensel değerlerin, adaletin ruhuna bir Fatiha okundu.
Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz şeklinde bir mesaj olarak kamuoyunda algılandı ve gün boyunca sosyal medyada o görüntü döndü durdu. Oysa ki adli yıl açılışında çok önemli sorunların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, hak ihlallerinin giderilmesine dair cümleler duymak isterdik." ifadesini kullandı.
Adalete olan güvensizliğin yüzde 75 oranında olduğunu savunan Beştaş, "Bu oran hakikaten bir ülke için çok büyük bir utançtır. Bunun izahı, kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır." diye konuştu.
Yangınlar doğayı yakarken zamların da "sofraları yakmaya" devam ettiğini söyleyen Beştaş, "Elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere gıda fiyatları, kiralar, eğitim, giyim gibi her kalem AKP'nin ibretlik deyimiyle şahlanarak artmakta ve uçmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Seçim barajı tartışmalarına da değinen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yurttaşın gündemi geçim barajı aslında, onların gündemi seçim barajı. Açlık, işsizlik, yoksulluk umurlarında değil. Baraj tartışmasıyla ilgili tarihin ironik bir tecellisiyle karşı karşıyayız. Daha önce Kürtler, demokratlar, sosyalistler, muhalifler özellikle Meclis'e girmesin diye 1980 darbesinde dünyadaki en yüksek barajlardan biri konulmuştu. Şimdi MHP Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar.
Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, çünkü HDP'yi hiçbir barajın altına sıkıştıramayacaklarını bu dönemde yaşadılar. Biz parti olarak her zaman ve daima istikrarlı bir şekilde barajsız, doğrudan demokrasiye dayalı, her alınan oyun temsilinin demokrasi çıtası sınırları içinde temsilini savunduk. Temsilde adalet vazgeçilmez ilkelerimizden bir tanesidir ama iktidarın amacı temsilde adalet değil; adaletsiz düzenlerinin, iktidarlarının devamını sağlamaktır."
Beştaş, HDP'nin 27 Eylül'de bir deklarasyon yayımlayacağını belirterek, bu deklarasyonda önümüzdeki dönemde, seçim sonrasında olması gereken değişikliklere ve düzenlemelere dair temel başlıklarla bir yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.
Video Haberler
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- TV sunucusu tecavüzcüden canlandırma yapmasını istedi!
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Ferhan Şensoy'la ilgili yürek burkan detay
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'