Cumhur İttifakı'nda seçim barajı hesapları sürüyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki düzenlemeye ilişkin “MHP ile yüzde 7 seçim barajında anlaşıldığını” açıklaması üzerine, siyaset kulislerinde “baraj’’ konuşulmaya başlandı. Kulislerde, “Seçim barajı eğer yüzde 7 olursa, ittifak içi baraj düzenlemesine gerek kalmaz” görüşü öne çıkıyor. İttifak kanadı ayrıca, Diyarbakır annelerinin eylemleri, Hendek olayları gibi nedenlerle “HDP’nin bölgede eski gücünü yitirdiği” ileri sürüyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasaları ve ilgili düzenlemede AKP kanadı “yüzde 5 seçim barajı” fikrinden vazgeçmedi. Hatta bazı AKP’li yöneticilere göre, “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçim barajına da gerek yok.”

Bu görüşe göre, “ittifakların olduğu bir zeminde, barajı geçemeyen partilerin zaten barajı geçen siyasi parti listelerinden parlamentoda temsil edilebiliyor.” TBMM Genel Kurul kürsüsünde de kendi partileri adına söz hakkı alabiliyorlar. Örnek olarak da Millet İttifakı’nda Demokrat Parti (DP) ile Saadet Partisi (SP), Cumhur İttifakı’nda ise Büyük Birlik Partisi (BBP) gösteriliyor. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) de HDP listelerinden son seçimde parlamentoya girdiğine atıfta bulunuyor. Bu nedenle AKP, yüzde 5 seçim barajı olasılığını gündeminde tutuyor. Bunun en önemli nedenini de “bazı küçük siyasi partilerin ittifaklara gerek duymadan, tek başına seçimlere katılmak isteyebileceği” görüşü oluşturuyor.

NEDEN YÜZDE 7?

AKP kanadı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüzde 7 seçim barajını “MHP’nin görüşünü dikkate alarak açıkladığını” vurguluyor. Ayrıca AKP ve MHP blokunda, “barajın yüzde 7 olması durumunda HDP’nin baraj altında kalabileceği” değerlendirmeleri yapılıyor. İttifak, doğu bölgelerinde, hatta HDP’nin güçlü olduğu Diyarbakır’da bile “oy kaybettiğini” belirtiyor. HDP’deki çözülmenin de Hendek olayları ile başladığına dikkat çekiliyor. Bazı “aşiretlerin artık HDP’ye destek vermek istemediği” ileri sürülüyor. Bununla birlikte Diyarbakır annelerinin HDP il binaları önünde başlattıkları eylemin de “bölge yurttaşlarında HDP’yi desteklemede önemli ölçüde etkili olduğu” belirtilirken, “bölge insanının artık HDP’ye güvenmediği” iddia ediliyor.

‘YÜZDE 10 HDP’YE YARIYOR’

Cumhur İttifakı’nda, yüzde 7’lik seçim barajı düzenlemesindeki etkenlerden birinin de “yüzde 10’luk seçim barajının büyükşehirlerde HDP’ye yaradığı görüşünün olduğu” belirtiliyor. Yüzde 10 seçim barajının aşılması için HDP’nin büyükşehirlerde yaptığı çalışmalara dikkat çekilirken, HDP’nin, “yüzde 10’luk seçim barajını aşmak için büyükşehirlerde eskisine oranla daha örgütlü bir hale geldiği” vurgulanıyor. Sol seçmenin de özellikle büyükşehirlerde “HDP barajı geçmeli” anlayışıyla “oy verdiği” ifade ediliyor. Ancak seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi sonrasında büyükşehirlerde TİP, EMEP gibi partilerin “barajı geçmek için seçmenlerini harekete geçireceği, böylece de “HDP’nin oyunun düşebileceği” hesaplanıyor.

Öte yandan “İttifak içi baraj düzenlemesine, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’den itiraz geldiğine” dikkat çekiliyor. BBP’nin ayrıca Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan ile yakın temasta bulunması ve SP’li isimlerin 2023 seçimlerinde “AKP listelerinden aday olarak gösterilmesi olasılığına” da itiraz ettiğine dikkat çekiliyor.