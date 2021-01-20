HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan Ayhan Bilgen'in 'yeni parti' çıkışıyla ilgili açıklama

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:25

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hrant Dink cinayetinin 14. yılı olduğunu anımsatan Oluç, Dink'in ayrımcılık ve nefrete karşı bir duruş sergilediği için hedef haline geldiğini söyledi. Hrant Dink cinayetiyle ilgili 14 yıldır adalet mücadelesi verildiğini belirten Oluç, "Hrant Dink cinayetiyle ilgili şimdiye kadar üç iddianame hazırlandı. Her iddianamede iktidarın ihtiyaç duyduğu kişiler ve çevreler öne çıkarıldı. İlk iddianamede milliyetçi gençler, ikincisinde Ergenekon, üçüncüsünde FETÖ bağlantıları ortaya çıkarıldı. Her iddianame döneme göre şekillendirildi. Ama 14 yıldır sonuç alınamadı. Hrant Dink, sivil ve askeri bürokrasiyle birlikte siyasetin de içinde bulunduğu bir komployla katledildi. Kamu görevlileri 9 yıl neden bu davaya dahil edilmedi? Kimler kamu görevlilerinin davaya dahil edilmesini engelledi? Bu soruların cevabı henüz verilmiş değil" diye konuştu.

'12 EYLÜL ÖNCESİ' BENZETMESİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara değinen Oluç, Türkiye'de son zamanlarda aydın, gazeteci ve siyasetçilerin hedef gösterilerek lince maruz kaldığı bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek, "12 Eylül 1980 öncesinde de böyle saldırılar oluyordu. Ne yazık ki benzer gelişmeleri yine yaşıyoruz. Gazetecilere, yönelik saldırıların teşvik edilmesi son derece yanlış ve risklidir. Bunu yapanların en sert şekilde kınanması gerekir. Eğer siyasetçi konuşamazsa, gazeteci korkarak işini yaparsa, bunun sonucunda Türkiye daha karanlık bir dönemin içine girecektir. Bu saldırıları hoş görenler, azmettirenler demokratik hak ve özgürlüklerin düşmanıdırlar" dedi.

'YENİ PARTİ' YANITI

Hakkı Saruhan Oluç, bir gazetecinin eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" şeklindeki açıklamalarını hatırlatması üzerine "Ayhan Bilgen'in fikirlerini cezaevinde açıklaması iktidarın bir ayıbıdır. Ayhan Bilgen ile fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Eleştirileri bize güç verir, bizi büyütür. Her eleştiri bizim için demokratik bir tartışma demektir. Her fikir ve özeleştiri bizim için önemlidir. Ama temennim odur ki Ayhan Bilgen'in ileri sürdüğü fikirler iktidara payanda olmasın. İktidar tarafından kullanılmaya başlanmasın" diye konuştu.



