HDP'li eski milletvekiline tutuklama

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'a tutuklama kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:02
HDP'li eski milletvekiline tutuklama
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Diyarbakır 9.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman’ın ilk duruşması görüldü. DW Türkçe'nin aktardığına göre, mahkeme savunması alındıktan sonra Kocaman'ın tutuklanmasına karar verdi.


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