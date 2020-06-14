HDP heyeti “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” öncesi Gençlik Köprüsü’nden geçti

14 Haziran 2020 Pazar, 21:14

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki milletvekilleri, ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ öncesi Hakkari'de 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı 'Devrimci Gençlik Köprüsü üzerinden geçti ve yarın saat 10.00'da başlayacak yürüyüş için Hakkari'ye ulaşıldı.

Sancar yarın yürüyüşü saat 10.00’da HDP Hakkari İl Örgütü önünden, diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise Edirne Cezaevi önünden başlatacak. Eş Genel Başkanlara milletvekilleri ve partililer eşlik edecek.

Öte yandan HDP’nin yürüyüşü öncesinde giriş- çıkış yasağı konulan Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ olmak üzere toplam 9 valilikleri şehirlere giriş ve çıkışları kısıtladı. Son yasağın geldiği Adana’da Valilik, giriş ve çıkışların 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.