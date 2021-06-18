HDP iddianamesi için kabul istemi! Raportör ilk incelemeyi kabul etti

Son dakika... HDP iddianamesiyle ilgili ilk incelemeyi tamamlayan raportör, kabulünü talep etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 11:00
HDP iddianamesi için kabul istemi! Raportör ilk incelemeyi kabul etti
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HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme yaşandı. HDP iddianamesiyle ilgili ilk incelemeyi tamamlayan raportör, kabulünü talep etti.

Anayasa Mahkemesi Raportörü, HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor, Mahkeme üyelerine dağıtıldı.

AYM Raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raporda bu aşamada HDP’nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi.

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