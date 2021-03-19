HDP İstanbul'da kutlayacağı Nevruz programını açıkladı
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2021 İstanbul Nevruz programını açıkladı. HDP İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada Nevruz'un, 20 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda kutlanacağını duyurdu.
HDP, İstanbul'da yapılması beklenen Nevruz programını açıkladı. İstanbul'daki Nevruz kutlamasının 20 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağı duyurdu.
HDP'den açıklanan program şöyle:
1-Açılış
*Saygı Duruşu
2-Konuşmacılar
* HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
*HDK Eşsözcüsü Sedat Şenoğlu
*EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz
*TİP Genel Başkanı Erkan Baş
*HDP İstanbul İl Eş Başkanları
3-Müzik
Erdal Bayrakoğlu
Roni Artin
Ruken Yılmaz
Veysi Ermiş
4-Kapanış
Tarih: 20 Mart Cumartesi
Saat: 11.00
Yer: Yenikapı Miting Alanı
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