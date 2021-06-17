HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyenin ilk ifadesi Cumhuriyet'te
HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek, Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen O.G'nin polise verdiği ilk ifadesine Cumhuriyet ulaştı. O.G ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’den nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.
HDP İzmir il binasına girerek parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren eski sağlık çalışanı O.G’nin ilk ifadesine Cumhuriyet ulaştı.
Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan şüpheli, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.
Gaziemir ilçesinde oturan O.G’nin 27 yaşında olduğu öğrenildi.
VALİLİK AÇIKLAMIŞTI
İzmir valiliği, HDP İzmir il binasına girerek parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren kişinin eski bir sağlık çalışanı olduğunu açıklamıştı. Yazılı açıklamada, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denilmişti.
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