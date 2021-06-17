Son dakika: HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:53

HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan yurttaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Binanın bulunduğu alanda terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürüyor.





HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini ve binanın ateşe verildiğini duyurdu.

HDP tarafından yapılan açıklamada, ''Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. Saldırının duyulması üzerine kitlemiz Konak İlçe binamız önünde toplanmaya başlandı. Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır'' ifadeleri kullanıldı.

MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Polis, HDP il yöneticileri, avukatları ve milletvekillerinin olay yeri incelemesi sırasında bulunmalarına izin verdi.

SALDIRGAN ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI

İzmir valiliği, HDP İzmir il binasına girerek parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren kişinin eski bir sağlık çalışanı olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denildi.

'HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDAYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmir’imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız'' ifadelerini kullandı.

