HDP MYK olağanüstü gündemle toplanıyor
HDP MYK, Kobani olayları soruşturması kapsamında başlatılan operasyon sonrası olağanüstü gündemle toplanma kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen ve "Kobani olayları" olarak bilinen sürece ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanıyor.
MYK toplantısı, saat 18:00’de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.
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