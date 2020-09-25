HDP MYK olağanüstü gündemle toplanıyor

HDP MYK, Kobani olayları soruşturması kapsamında başlatılan operasyon sonrası olağanüstü gündemle toplanma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 10:38
HDP MYK olağanüstü gündemle toplanıyor
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen ve "Kobani olayları" olarak bilinen sürece ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanıyor.

MYK toplantısı, saat 18:00’de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.


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