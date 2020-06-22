HDP Sözcüsü Günay, partisinin ‘Demokratik mücadele programı’nı değerlendirdi: İktidarın yanıtı darbe oldu

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Partisinin 1 Haziran ve 1 Eylül tarihleri arasındaki Demokratik Mücadele Programı’nı sürdürdüğünü belirten Günay, “Programın birinci aşaması olan 15 Haziran ve 20 Haziran arasındaki Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşümüzü bütün engellemelere rağmen, tüm saldırılara rağmen başarılı bir şekilde Ankara’da tamamladık. 1 Haziran’da başlattığımız Darbeye Karşı Demokrasi Mücadele programımıza darbeci zihniyet, milletvekillerimizin vekilliklerini düşürerek cevap verdi. Yani iktidarın, demokrasi talebine cevabı yeni bir darbe oldu” dedi.

TUTUKLU GAZETECİLER

Tutuklu gazetecilere ilişkin de konuşan Günay, “Gazeteci Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel 24 Haziran’da ilk kez duruşmaya çıkacaklar. Dört aydır tutuklular. Mesleklerinin gereğini yerine getirip iktidarın gizlediklerini halkla paylaşan bu gazeteciler ve habercilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan bütün basın mensupları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bizler de duruşma günü hep olduğu gibi duruşma salonunda, basın emekçisi arkadaşlarla dayanışmak için orada olacağız” diye konuştu.

BAROLARA DESTEK

Çeşitli illerden Ankara’ya ‘savunma yürüyüşü’ yapan barolar için ise “AKP iktidarı, muhalefetin her alanını dizayn etmeye, engellemeye çalıştığı gibi barolara ve meslek odalarına yönelik bir hazırlığı var. Buradan bu yürüyüşe katılan baroları, darbe hazırlığını kabul etmeyen savunma emekçilerinin ve baroların yaptığı yürüyüşü de buradan selamladığımızı paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.