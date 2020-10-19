HDP’den bütçe önerisi: Herkese 1000 lira gelir, 4 bin lira asgari ücret, emekli aylığı en düşük 2 bin 500 lira

19 Ekim 2020 Pazartesi, 16:47

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, İstanbul İl Örgütü’nde düzenlediği basın toplantısıyla partilerinin Türkiye’nin 2021 bütçesine ilişkin tekliflerini açıkladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM’ye Anayasa’daki süre aşılarak bir gün geç gönderilen bütçenin ‘halkın bütçesi’ olmadığını söyleyen Paylan, kendilerinin hazırladığı bütçede göçmenlere ve her vatandaşa aylık en az bin lira gelir bağlanacağını ve asgari ücretin 4 bin lira olacağını bildirdi.

Paylan, HDP’nin 2021 yılı bütçesi için önerilerini şöyle sıraladı:

* İhtiyaç sınırına kadar; elektrik, su, doğalgaz ve internet ücretsiz olacak.

* Vatandaş ve göçmenler için, tüm sağlık hizmetleri kamusal, nitelikli, erişilebilir ve tamamen ücretsiz olacak. Sağlık sektöründe özelleştirme ve piyasalaştırmaya son verilecek. Sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu tüm zorlu koşullar ve statü farkından doğan eşitsizlikler ortadan kaldırılacak.

* Ev içi emeği görülmeyen kadınların sağlık ve emeklilik primleri bütçeden ödenecek. Ev emekçisi kadınların sağlık ve emeklilik primleri bütçeden ödenecek.

* Tüm memur ve memur emeklilerinin yaşam standartlarını yükseltecek olan 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilecek.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ÜCRETSİZ

* Yoksulluk sınırının altında gelire sahip vatandaşlar, şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

* Engelli bireyleri, ekonomik ve sosyal yaşamda dezavantajlı hale getiren, negatif ayrımcılığa sebep olan tüm politika ve uygulamalar ortadan kaldırılacak. Kamu ve özel sektörde engelli istihdamı artırılacak.

* Küçük esnafın vergi ve kredi borçları faizsiz ve uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılacak.

* Atama bekleyen öğretmenler, öğrencileriyle buluşacak. 200 bin öğretmenin ataması yapılacak.

* Prim gün sayılarını ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen yaş kriterine takıldıkları için emekli olamayan milyonlarca vatandaşın mağduriyeti ortadan kaldırılacak. EYT’lilerin, yaş kriteri aranmaksızın emekli olmaları sağlanacak.

* Pek çok bakanlıktan fazla bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, bütün inanç kurumlarının hizmetine sunulacak.

ÇİFTÇİYE GÜBRE, TOHUM, MAZOT DESTEĞİ

* 120 milyar lirayı aşmış durumda olan çiftçi borçlarına kalıcı çözüm bulunacak. Küçük çiftçinin borçları, faizsiz ve uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılacak. Çiftçiye verilen mazot, gübre, ilaç ve tohum desteği iki katına çıkarılacak.

* Çocukların ve gençlerin; ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve anadilinde eğitim alması sağlanacak. Pandemi sürecinde bilgisayara erişimi olmayan tüm öğrencilere bilgisayar dağıtılacak. Tüm öğrencilere, sınırsız ve ücretsiz internet sağlanacak.

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 2 BİN 500 LİRA

* Her emeklinin en az 2 bin 500 lira aylık geliri olacak.

* Milyonlarca gencin, iş sahibi bile olmadan hayata borç yükü altında başlamasına sebep olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçları silinecek. 2021 yılından itibaren gençlere kredi değil, burs verilecek. Gençlere her ay 500 lira yüklenilen Genç Kart verilecek. Gençlere şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

KADIN BAKANLIĞI KURULACAK

* Kadınların toplumsal sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülebilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ve kadına yönelik şiddetle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Kadın Bakanlığı kurulacak. Kadınların çalışma hakkını desteklemek, kişisel ve sosyal hayatlarındaki alanlarını genişletmek amacıyla bütçe seferber edilecek. Her mahalleye ücretsiz kreş açılacak. Kamu İhale Sistemi, kadın istihdamındaki cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldıracak biçimde düzenlenecek. Kamuda istihdam edilen engelli kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayacak biçimde kadın oranı artacak.

KAYNAĞI DA GÖSTERDİ

Açıkladıkları vaatlerin nasıl yerine getirilebileceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Paylan, şunları söyledi:

“Savaşa ve güvenlik harcamalarına akan kaynaklar düşürülecek. Saray inşaatları durdurulacak. Uçan, yürüyen ve yüzen saraylar satılacak. Tek Adam Rejimi’nin ‘Paralel Hazine’si durumunda olan Türkiye Varlık Fonu kapatılacak. Yıllardır beş yandaş şirkete verilmekte olan tüm kamu ihaleleri iptal edilecek ve ödemeler durdurulacak. Kamu Özel İşbirliği Projelerine giden garanti ödemeleri durdurulacak. Saray’ın keyfi harcamalarının kaynağı olan fonlar bütçeye dahil edilecek. Kamu kaynaklarının yandaş dernek ve vakıflara peşkeş çekilmesine son verilecek.Mersin Akkuyu nükleer santral projesi iptal edilecek. Vatandaşlarımızı zehirleyen termik santraller kapatılacak. Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat karıştırma suçlarında cezalar arttırılacak.”