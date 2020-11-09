HDP'den 'erken seçim' çağrısı
HDP Merkez Yürütme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yapabileceği tek iyilik istifa etmektir. Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya çağırıyoruz. Türkiye’yi selamete götürecek tek yol derhal seçime gitmektir. HDP buna hazırdır” çağrısında bulunuldu.
HDP Merkez Yürütme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklamasını değerlendirdi. HDP’den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Albayrak’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu istifa kararına ilişkin “Telaşla yayınladığı istifa kararı, Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu çok katlı krizin derinleşmekte olduğunun çarpıcı bir göstergesidir” denildi.
Açıklamada, Bakan Albayrak’ın istifa gerekçelerinin ‘krizin Saray’ın içine kadar sirayet ettiğini; halktan bütünüyle kopmuş olan rejimin kendi derdine düştüğünün’ göstergesi olarak yorumlanırken, Merkez Bankasına Naci Ağbal’ın atanmasına ilişkin “Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanınca görevden alınması, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ve Saray rejiminin krizi aşmak için elinde herhangi bir enstrüman ve politika kalmadığının kanıtıdır. Yönetemeyen rejim ve iktidar, Türkiye halklarının üzerine daha derin bir yoksulluk, işsizlik ve açlık tehdidi olarak yıkılmaktadır” yorumu yapıldı.
Bakan Albayrak’ın istifa kararının çoğu televizyon kanalında yer almaması ise şöyle eleştirildi:
“Yönetim süreçlerini karanlık bir dehlize sokan tek adam rejiminde Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifasının kamusal kanallardan yansıtılamayışı rejimin kamusal denetim mekanizmalarının yokluğunun da en açık göstergesidir. Bu sürecin bir gün boyunca, neredeyse tamamı Hazine ve Maliye Bakanı’yla ve Cumhurbaşkanı’nın yakınlarının kontrolündeki yaygın medya ve kamu medyasında görülmemiş olması medya ve ifade özgürlüğü alanının Saray’ın avlusunda başlayıp orada bittiğine kuşku bırakmamaktadır. İstifa süreci bütün yönleriyle birlikte rejimin ve onu çevreleyen sermaye ve iktidar bloklarının çürümüşlüklerini açığa vurmuş ve meşruiyet gerekçelerinin kalmadığını dünyaya ilan etmiştir.”
Türkiye’deki ‘krizin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ olduğunun altı çizilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:
“Derinleşmekte ve çözülme kanalları tıkanmakta olan rejim krizinin ve ekonomik krizin daha da vahim hale gelmeden çözülmesi için Erdoğan ve kabinesinin Türkiye’ye yapabileceği tek iyilik istifa etmektir. Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya çağırıyoruz. Türkiye’yi selamete götürecek tek yol derhal seçime gitmektir. HDP buna hazırdır.”
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