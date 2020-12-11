HDP'den "İşçi bulamıyoruz" diyen Fatma Şahin'e çok sert tepki

HDP’li Mahmut Toğrul, kentte işçi bulamadıklarını iddia eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin’e tepki göstererek, "Eğer ihtiyaç duyuyorsa kendisine Gaziantep’te bir gün içinde bin işçi bulabilirim. Yeter ki ‘evet’ desin" açıklamasında bulundu. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, geçtiğimiz günlerde kentteki icralık dosya sayısının 654 bin dolayında olduğunu belirtmişti.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 18:02
HDP'den
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Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan AKP'li Fatma Şahin, kenteki sanayicilerin işçi bulmakta zorlandığını ifade etti. 

"Bütün şehirleri bilemem. Kendi bölgemde sanayide şu anda işçi bulamıyoruz" diyen Şahin'e yanıt HDP Gaziantep Milletvekili  Mahmut Toğrul'dan geldi. 

Şahin'in "İşçi bulamıyoruz" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Toğrul, "Eğer ihtiyaç duyuyorsa kendisine Gaziantep’te bir gün içinde bin işçi bulabilirim. Yeter ki ‘evet’ desin" dedi.

654 BİN GAZİANTEPLİ İCRALIK

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 2020 verilerine göre Gaziantep’te açık icra dosyası sayısının 654 bin dolayında olduğunu belirtmişti.


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