HDP'den "İşçi bulamıyoruz" diyen Fatma Şahin'e çok sert tepki

11 Aralık 2020 Cuma, 18:02

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan AKP'li Fatma Şahin, kenteki sanayicilerin işçi bulmakta zorlandığını ifade etti.

"Bütün şehirleri bilemem. Kendi bölgemde sanayide şu anda işçi bulamıyoruz" diyen Şahin'e yanıt HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'dan geldi.

Şahin'in "İşçi bulamıyoruz" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Toğrul, "Eğer ihtiyaç duyuyorsa kendisine Gaziantep’te bir gün içinde bin işçi bulabilirim. Yeter ki ‘evet’ desin" dedi.

654 BİN GAZİANTEPLİ İCRALIK

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 2020 verilerine göre Gaziantep’te açık icra dosyası sayısının 654 bin dolayında olduğunu belirtmişti.