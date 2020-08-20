HDP'den Soylu'ya yanıt: Bizi sorgulayacak en son kişi!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 15:44

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu ve Er'in yaşamına son vermesine neden olduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tutuklandı.

SOYLU HDP'Yİ SUÇLADI

Musa Orhan’ın, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yeniden tutuklanması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP arasında polemiğe neden oldu. Soylu, olayın sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu ifade ederek, “Sürekli gündeme getirilmesinin nedeni HDP milletvekilinin yaptıklarının üstünü örtmek” dedi.

"SOYLU BİZİ SORGULAYACAK EN SON KİŞİDİR"

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Soylu’nun sözlerine yanıt verdi. Başaran, Soylu’ya, “Biz onlarca yıldır kadın mücadelesi yürüten bir partiyiz. Amasız, fakatsız kadına karşı şiddet, taciz ve tecavüzün karşısında duruyoruz. Bizi sorgulayacak en son kişidir. Bugün bu olayın üstünü örtme çabası içinde olan kişiye hesap vermek zorunda değiliz” dedi.

"ADALET SOSYAL MEDYADA ARANIYOR"

Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genç kadının abisinin polis olması kendileri açısından hassasiyet meselesiymiş. Genç kadının tecavüze uğrayıp, intihara sürüklenmesi bu kişilerin hassasiyeti değil, hassasiyet failin kimliği. Eğer gerçekten hassasiyetleri olsaydı bu meseleyi araştırır, cezalandırılması için ellerinden geleni yaparlardı. Eksik adalet, erkek adalet ne zaman geldi, sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra lütfedip bu kişiyi tutukladır. Türkiye’de adalet sosyal medyada aranıyor. Adliye saraylarında adalet yok.”

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE DERDİNİZ NE?"

İstanbul Sözleşmesi’nin hedef alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başaran, partilerinin bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı: “Bütün kanallarda öncelikli bir gündem olarak İstanbul Sözleşmesi ele alınıyor. Ama artıları ile değil daha çok ortadan kaldırılası için toplumsal kabulü nasıl oluşturabiliriz çalışması yapılıyor. Sözleşme zaten uygulanmıyor. Eğer uygulansa bu genç kadın intihara sürüklenmezdi. Uygulansa kadınlar sosyal medyada adalet aramazdı. Neden kaldırmak istiyorsunuz? Derdiniz ne? İstanbul Sözleşmesi, kadına her türlü desteği sağlayın, toplumsal cinsiyet eşitliğine göre bütün alanları düzenleyin dediği için mi rahatsız oluyorsunuz? Sözleşmenin kaldırılması için bir manipülasyon çalışması yürütülüyor. Kanallarda erkekler oturup tartışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi, AKP MYK’sında tartışılacak bir konu değildir. Kadınların büyük mücadelelerle elde ettiği bir kazanımdır. Sözleşmeyi korumaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”