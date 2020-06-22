HDP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

22 Haziran 2020 Pazartesi, 18:41

HDP'den yapılan açıklamada, HDP Yerel Yönetim Kuruluna Acar ile ilgili partinin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Acan'ın disipline sevk edildiği kaydedilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili detaylar ve sonuçların halkla paylaşılacağı vurgulandı.