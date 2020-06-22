HDP'li belediye başkanı disipline sevk edildi
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın "katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler" doğrultusunda disipline sevk edildiğini bildirdi.
HDP'den yapılan açıklamada, HDP Yerel Yönetim Kuruluna Acar ile ilgili partinin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler geldiği belirtildi.
Bunun üzerine Acan'ın disipline sevk edildiği kaydedilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili detaylar ve sonuçların halkla paylaşılacağı vurgulandı.
Video Haberler
- CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti