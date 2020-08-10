HDP'li Beştaş'tan Davutoğlu'na 'Diyarbakır' yanıtı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:08

Partisinin Diyarbakır 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuşmasının başında Kürtçe “Rojbaş” (Merhaba) diyerek selam vermiş ve “Diyarbakır’a gelmek benim için sılaya gelmek gibidir. En zor zamanlarda bu sılaya sığındım ve buradan güç aldım. Diyarbakır da bizi hep muhabbetle bağrına bastı” diye konuşmuştu.

Davuğlu'nun bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan yanıt geldi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesinin, geçen hafta açıkladığı Türkiye raporunda, vahim değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.

Raporda, pandemi koşullarının cezaevlerinde ne kadar ağır seyrettiğinin gözler önüne serildiğini savunan Beştaş, TBMM'nin, bu rapora duyarsız kalamayacağını söyledi.

Beştaş, pandemi sürecinin, cezaevlerindeki görüşü engellemek için bir fırsat olarak kullanıldığını iddia etti. Beştaş, AVM'lerin açık, sahillerin tıklım tıklım dolu olduğu bir dönemde, "Biz tutukluları düşünüyoruz" diyerek görüş yaptırılmamasının iki yüzlülük olduğunu belirtti.

Beştaş, İstanbul Sözleşmesi'nin, HDP'nin gündeminde kalacağını vurgulayarak, "Biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye izin vermeyeceğiz. Kadının adını silmeye ve sadece aile olarak tanımlamaya dönük bir politika var. Sözleşmenin, dine ve kültürümüze aykırı olduğu söyleniyor. Bu büyük bir yalan. Çünkü sözleşmede dine dair doğrudan hiçbir madde yok. 'Sözleşme, boşanmayı artırıyor' deniliyor. Bu da başka bir yalan, sözleşmede, evlenme ya da boşanmayı teşvik edici hiçbir madde yok." diye konuştu.

"KÜRT MESELESİ POPÜLST POLİTİKALARLA ÇÖZÜLMEZ"

Kürt sorunun sadece Kürtlerin değil aynı zamanda Türkiye'nin de meselesi olduğunu ve herkesin bundan zarar gördüğünü aktaran Beştaş, Davutoğlu hakkında şöyle konuştu.

"Sadece Diyarbakır'a giderek "rojbaş" diyerek güzel sözler söyleyerek Kürt meselesi popülist politikalarla çözülmez. Davutoğlu'da Diyarbakır'a gitmiş rojbaş diyerek birkaç güzel cümle sarf ederek Kürtlerin oyunu alabileceğini sanıyor. Ama Kürt halkının buna karnı tok. Demirel'den Çiller'den Mesut Yılmaz'dan daha nicelerinden iyi biliyor. O güzel sözler söyleyenlerin Kürtlere neler yaptığı hafızamızda diridir. Kürt halkının iradesi yok sayılarak çözüm mümkün değildir."