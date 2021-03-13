HDP'li Garo Paylan'dan 'Ermeni mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı' tepkisi
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ankara’da İller Bankası’nın yıkımının ardından alanda yapılan inşaat çalışması sırasında insan kemikleri bulunduğunu, buna rağmen inşaatın durdurulmadığını belirtti. Paylan, Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, "Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır?" diye sordu.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru önergesinde, Ankara Ulus’ta yıkılan İller Bankası binasının yerinde TOKİ tarafından yapılan çalışmalar sırasında insan kemikleri bulunduğunu, bölgenin Ermeni ve Katolik mezarlığı olarak geçtiğini belirtti. Paylan, Bakan Kurum’a “Mezarlıklara ve kent hafızasına yapılan bu saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmaktadır” dedi.
Paylan, Bakan Kurum'a, "Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır? TOKİ’nin Ankara’nın kültürel varlıkları ve kent hafızasını yok ettiğinin farkında mısınız? Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?” sorularını yöneltti.
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