HDP'li Garo Paylan'dan 'Ermeni mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı' tepkisi

13 Mart 2021 Cumartesi, 18:26

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru önergesinde, Ankara Ulus’ta yıkılan İller Bankası binasının yerinde TOKİ tarafından yapılan çalışmalar sırasında insan kemikleri bulunduğunu, bölgenin Ermeni ve Katolik mezarlığı olarak geçtiğini belirtti. Paylan, Bakan Kurum’a “Mezarlıklara ve kent hafızasına yapılan bu saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmaktadır” dedi.

Paylan, Bakan Kurum'a, "Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır? TOKİ’nin Ankara’nın kültürel varlıkları ve kent hafızasını yok ettiğinin farkında mısınız? Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?” sorularını yöneltti.