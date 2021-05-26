HDP'li Sancar'dan Soylu'nun 'SETA' iddialarına yanıt: Tamamen çarpıtma

Süleyman Soylu, Habertürk'teki canlı yayında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik iddialarda bulundu.

“Ahmet Davutoğlu'nun etkili olduğu think thank kuruluşlarından (SETA’yı kast ederek) birisine bugün HDP'nin eş başkanlarından Mithat Sancar geldi. Bir şey söyledi orada. Özeti şu; Apo (Abdullah Öcalan) içeriden çıkacak. Suriye'de, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak, başına geçecek. Türkiye'de özerk bir anayasa yapılacak. ”

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Süleyman Soylu'nun Habertürk'te öne sürdüğü iddiaları HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a sordu. Sancar iddialara, "Bana dair sözleri bilinçli çarpıtma, o zaman ben HDP’de değildim" yanıtını verdi.

"Bilinçli bir çarpıtma var, bir de anlatısında boşluklar bırakarak bir etki yaratmaya çalışıyor. Tarih söylemiyor. Dolayısıyla sanki 2015 sonrasında gelişmiş ve ben de bunları HDP adına yapmışım gibi bir senaryoyu kabul ettirmeye çalışıyor. SETA meselesini de hikâyeyi sağlam göstermek için ortaya atıyor. Benim SETA’da katıldığı toplantılar oldu tabii ama hepsi ben milletvekili olmadan, HDP’ye katılmadan, hatta çözüm sürecinden önceydi. Yani SETA’da çözüm süreciyle bir toplantıya da katılmadım. Böyle bir davet gelseydi, elbette giderdim.

7 Haziran 2015 seçimlerinden önce adaylık teklifi gelince kabul ettim, Mart-Nisan 2015’te üye oldum. O tarihten sonra da hükümet temsilcileriyle bu konularda herhangi bir görüşmem olmadı. Bu tür bir toplantıya da katılmadım."