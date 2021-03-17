Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 22:14
Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile görüştü
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.


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