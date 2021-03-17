Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile görüştü

17 Mart 2021 Çarşamba, 22:14

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.