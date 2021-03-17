Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.
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