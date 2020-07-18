HDP'li Tuma Çelik'e cinsel saldırı suçlaması: Partisinden istifa etti

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:15

Hakkında kadına yönelik cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Çelik'in istifa gerekçesini açıkladığı mektubu HDP kamuoyuna paylaştı.

Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Çelik'in mektubu şöyle:

"24 Haziran 2018 tarihinde Halkların Demokratik Partisinden Süryani kimliğimle Mardin Milletvekili olarak seçildim. Bu tarihten itibaren TBMM’de yasama çalışmalarına katıldım ve değişik konularda önergeler sundum. Türkiye Cumhuriyetinde başta Süryanilere yönelik olmak üzere birçok konuda yaşanan hukuksuzlukları ve tarihi olayları gündeme getirmeye çalıştım.

TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları Partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü.

Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez.

Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için Partim HDP’den istifa etme kararını aldım.

Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP, hakkında açılan soruşturma nedeniyle partisinin zarar görmemesi için istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında açıklama yaptı.

Çelik hakkında TBMM’ye iletilen fezlekedeki iddiaların haziran ayı sonunda HDP yönetimi tarafından gündeme alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

HDP'nin açıklaması şöyle:

"Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM’ye iletilen fezlekedeki iddialar haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır.

Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur".

HAKKINDA KADINA TECAVÜZ SUÇLAMASI VAR



HDP'li Tuma Çelik'in, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyerek Meclis'e gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak.