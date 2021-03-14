HDP'li vekil hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.
Burada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.
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