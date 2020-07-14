HDP'lilere Ankara'da polis müdahalesi: MYK üyesi Veli Saçılık gözaltına alındı
HDP’nin Ankara’da Ulucanlar Cezaevi önünde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti, HDP MYK üyesi Veli Saçılık gözaltına alındı.
HDP’liler "Demokrasi Buluşmaları" kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde "Hep Birlikte Hukuk ve İnsan Hakları İçin Buluşuyoruz" çağrısıyla açıklama yapmak istedi. Ancak polis HDP’lilerin açıklamasına izin vermedi. Kalkanlarla etrafı çevrilen HDP’liler, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP MYK üyesi Veli Saçılık'ın da bulunduğu öğrenildi.
Basının görüntü alması polis tarafından engellenmek istenirken, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin de Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne yürümesine izin verilmedi.
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