HDP'nin ilçe binasına saldıran kişi yakalandı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:22

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul-Bakırköy ilçe binası sabaha karşı saldırıya uğradı. HDP İstanbul İl Örgütü bugün Bakırköy İlçe binası önünde saldırıya ilişkin bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Savaş A.'yı kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan Savaş A.'nın HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda tanınan biri olduğu ve parti yöneticileri tarafından binaya alınmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin 20 Temmuz günü de HDP'nin Kadıköy'de gerçekleştirdiği, "5. Yılında Suruç İçin Adalet" etkinliğine katıldığı ve "Görevli Memura Mukavemet" suçundan gözaltına alındığı belirlendi. HDP'li yöneticilerin şikayetçi olduğu Savaş A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.



HDP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece 04.00 civarında Bakırköy İlçe binamiz faşist kişi veya kişilerce saldırıya uğramıştır. Özellikle son süreçte partimize dönük hedef gösterme ve saldırıya teşvik etme eğilimleri arttığı gibi, neticesinde partimiz saldırıya uğramakta, yönetici ve üyeleri yıpratılmaktadır. Bu şuursuzca saldırılar karşısında ilgili devlet mercileri ve demokrasi güçlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Demokrasinin temini ve toplumsal barışın teminatı olan partimize dönük bu ve benzeri saldırıları hiçbir zaman kabul edip boyun eğmediğimiz gibi; bundan sonrada bizi yıldıramayacaklarını bilmelidirler.

Saldırı münasebetiyle bugün saat 14.00'te Bakırköy İlçe binası önünde bir basın açıklaması yapılacaktır."