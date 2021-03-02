'HDP'nin kapatılması acildir' diyen Devlet Bahçeli'ye Mithat Sancar'dan yanıt

02 Mart 2021 Salı, 13:12

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, HDP'ye yönelik 'kapatma' çağrısını yineledi. Bahçeli'ye yanıt, HDP'li Sancar'dan geldi.

Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu Meclis'e gelen fezlekelere ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" dedi.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek. Ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler" dedi.

Sancar'ın açıklamalarında öne çıkan ayrıntılar şunlar:

"(AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin, "Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin” sözlerine sert tepki) Özrü kabahatinden büyük. Aşırı olmasa sorun yok öyle mi? Biz sadece HDP'nin yönetimini burada hedef alıyoruz diyorlardı. Baktılar bunun inandırıcı bir tarafı yok. Bu yolla belki kitlemizi sindirebileceklerini sandılar. Baktılar o da yok. Öfkeleri öyle büyüdü ki, artık dillerinin ayarı da kalmadı. Dillerinin ayartı kaçmadı arkadaşlar zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir. Tartın biçin hangi sözlerle savunacaksanız çıkın savunun savunmuyorsanız çıkın halktan ve bizlerden özür dileyin. "

"Bu iktidarın düşmanlık politikalarıyla varmak istediği yerin farkındayız. O tuzağa düşmeyeceğiz. Asla nefret dilini kullanmayacağız, asla düşmanlaştırma politikalarına pirim vermeyeceğiz."

"HDP’yi siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Çünkü HDP onların oyunlarına kale suru gibi engel olmaya devam ediyor. "

"Bizim arayışımız bizim imdadımıza yetişin çağrısı değildir. Biz direnmeyi de biliriz bedel ödemeyi de zaten bu yola çıkarken göze aldık. Bizim meselemiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim meselemiz bu ülkede adilce, hakça, onurluca, özgürce bir yaşam kurma mücadelesidir. HDP'ye saldırılar işte bu umuda, bu hedefe yönelik saldırılardır. O nedenle birlikte olalım diyoruz. O nedenle demokrasiden yana derdi olan herkese her imkanda sesleniyoruz, bir araya gelmek için herkes ortak paydalarda çaba harcamayı sürdürsün. Biz hazırız. Bu konuda demokrasiden yana bir zerre derdi olan, adalet isteği olan, barış isteği olan herkesle bir araya gelmeye hazırız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Görevlerimizi demokrasi, barış, emek için en son noktaya kadar yerine getirmeye hazırız. Bunu herkes böyle anlasın lütfen. Arayışımız bu karanlık gidişata, bu zulüm yönetimine hep birlikte dur deme arayışıdır. O nedenle bizim isteğimiz halkın bütün toplumun bütün halkların refah içinde yaşayacağı geleceğin yolunu açma çabasıdır. En geniş demokrasi blogunu oluşturmak bizim temel hedeflerimizdendir. "